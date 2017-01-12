Минфин успокоил любителей водки

Правительство России принимало решение об увеличении акцизов на водку еще два года назад при подготовке трехлетнего бюджета, в дальнейшем повышения не планируется. Об этом в четверг, 12 января, заявил министр финансов страны Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«В 2017 году индексация будет, но это решение было принято еще два года назад, а в 2018-2019 годах [роста акцизов] не будет», — пояснил министр.

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Силуанов добавил, что рост цены на водку происходит из-за пересмотра акцизов. «Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей, поэтому повышается и минимальная цена», — сказал он.

Ранее 12 января стало известно, что минимальная розничная цена на водку может повыситься до 219 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра.

В августе 2016 года Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на напиток до 197 рублей за пол-литра. С 13 июня стоимость такой бутылки составляет 190 рублей.