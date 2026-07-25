В России оценили отношения с будущим преемником Трампа

Сенатор Шендерюк-Жидков: Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США, исходя из своих национальных интересов. Об этом пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о возможном преемнике главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, отношение к будущему американскому лидеру во многом определит его политика.

Ранее Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса. До этого Трамп колебался между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее Марко Рубио заявил, что уступит место вице-президенту, если тот решит баллотироваться в 2028 году.