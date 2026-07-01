Окружение Рубио раскрыло его позицию по участию в выборах 2028 года

AP: Рубио готов уступить Вэнсу, если он решит бороться за выдвижение на выборах президента

Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в выборах президента в 2028 году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на помощников главы Госдепа.

По их словам, он неоднократно заявлял, что уступит вице-президенту, если Вэнс решит бороться за выдвижение кандидатом.

Агентство отмечает, что президент США Дональд Трамп сам подогревает разговоры о конкуренции между Вэнсом и Рубио, узнавая у сторонников, кого они хотели бы видеть его преемником.

Ранее Трамп допустил, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер может одержать успех на предварительных выборах кандидата от Демократической партии для следующих президентских выборов.