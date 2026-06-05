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01:24, 5 июня 2026Мир

Трамп допустил успех сына Байдена на выборах-2028

Трамп: На фоне других демократов у сына Байдена есть шансы на выборах-2028
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: David Swanson / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер может одержать успех на предварительных выборах кандидата от Демократической партии для следующих президентских выборов. Слова Трампа приводит РИА Новости.

«Думаю, у Хантера может хорошо получиться», — сказал глава Белого дома, пояснив, что он сделал такой вывод на фоне поддержки у других возможных кандидатов от Демпартии. Об этом Трамп заявил после того, как Хантер Байден намекнул на то, что готов побороться за выдвижение от демократов.

Ранее Хантер Байден признал, что был деградировавшим крэковым наркоманом.

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