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22:52, 25 июля 2026 (обновлено: 23:20, 25 июля 2026)Бывший СССР

В России рассказали о передавших координаты оружейной выставки офицерах ВСУ

Иванников: Координаты оружейной выставки на Украине могли передать офицеры ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Сведения об оружейной выставке, по которой российские войска нанесли удар, и точные координаты местонахождения пункта сбора высокопоставленных украинских военных могли передать офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих интересах. Об этом в комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он отметил, что среди украинских военнослужащих высокая конкуренция, и каждый из них желает при первой возможности занять место своего командира.

«Вполне вероятно, данные о точке сбора на полигоне могли передать сами офицеры ВСУ (...). Это могли сделать и обиженные высокопоставленные боевики ВСУ, которые затаили обиду на коллег за что-либо», — высказался Иванников.

Ранее стало известно об ударе России по оружейной выставке на Украине. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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