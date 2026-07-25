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22:43, 25 июля 2026 (обновлено: 22:48, 25 июля 2026)Бывший СССР

Зеленского обвинили в жестком устранении конкурентов

Азаров: Зеленский готов устранять политических конкурентов под страхом проиграть выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов жестко устранять политических конкурентов под страхом проиграть выборы. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«[Украинский олигарх Вадим] Ермолаев — живой пример. Еще выборы не начались, а уже в Монако был совершен теракт», — написал он. По словам Азарова, для Зеленского проиграть выборы — значит подвергнуть себя смертельной опасности.

29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

Причину теракта в Монако связали с борьбой Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению Азарова, Ермолаев собирался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

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