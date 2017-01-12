Минфин предложил повысить цены на водку

Минфин намерен повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку объемом пол-литра. Проект соответствующего приказа министерства размещен на Едином портале раскрытия информации.

«Необходимость увеличения минимальной цены на алкогольную продукцию вызвана увеличением затрат на производство и недопущением появления на рынке алкогольного суррогата», — отмечается в документе.

Согласно проекту, минимальная оптовая цена на водку должна составить 182 рубля вместо 174 рублей за 0,5 литра на данный момент.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, задача государства в этом случае чисто фискальная — получить деньги с потребителя. «Сегодня у нас с каждой бутылки водки, выпущенной после первого января, государство забирает себе 105 рублей и 25 рублей НДС, то есть 130 рублей. Заводу определено примерно 45 рублей, из которых восемь — прибыль завода и 37 — накладные расходы на производство. Вот как сегодня складывается минимальная розничная отпускная цена с завода. Таким образом государство решает свою фискальную задачу, забирая 130 рублей с каждой бутылки крепкого алкоголя», — заявил Вадим Дробиз Национальной службе новостей (НСН).

В декабре 2016 года автор законопроекта о госрегулировании алкоголя Виктор Звагельский предложил уравнять стоимость спиртосодержащих настоек и водки после массового отравления суррогатными жидкостями в Иркутске.

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В августе 2016 года Минфин предлагал повысить текущую минимальную розничную цену на водку со 190 до 197 рублей за 0,5 литра. В конце сентября Минпромторг, напротив, выступил за снижение минимальной стоимости водки — по мнению чиновников министерства, оптимальная цена крепкого алкогольного напитка составляет 100 рублей за 0,5 литра.

С 13 июня минимальная розничная цена на водку по инициативе Минфина выросла на пять рублей, до 190 рублей за 0,5 литра.

15 января президент России Владимир Путин передал Минфину функции совершенствования госуправления в сфере регулирования производства и оборота спирта и алкогольной продукции. Расширение полномочий ведомства происходит «в целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».

С 1 февраля 2015 года розничная цена на водку была снижена со 220 рублей до 185 рублей за пол-литра.