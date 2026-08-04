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12:29, 4 августа 2026 (обновлено: 12:50, 4 августа 2026)Россия

В Госдуме ответили на вопрос о сроках прекращения атак ВСУ на гражданские объекты в России

Депутат Колесник: Атаки на гражданские объекты прекратятся после ответа Западу
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России прекратятся после силового ответа Западу. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» депутат Госдумы Андрей Колесник, отвечая на вопрос о сроках прекращения вражеских налетов.

По мнению парламентария, следовало бы увеличить количество спецслужб, в том числе военных, которые займутся выявлением подвижных платформ для нанесения дронами ударов по российским территориям, включая морские и воздушные.

Кроме того, Колесник призвал к жестким мерам против западных стран, поставляющих оружие Киеву. «Иначе мы просто доведем до того, что они нарастят на своей территории военный потенциал, и нашим воинам будет значительно труднее, а потери станут намного больше», — поделился опасениями он.

4 августа стало известно, что Украина атаковала беспилотниками подмосковный город Чехов. Не выжили пять человек, еще десять граждан получили травмы.

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