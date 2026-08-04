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13:21, 4 августа 2026 (обновлено: 13:30, 4 августа 2026)Экономика

Китай сократил закупки древесины в России

«Ъ»: Китай сократил закупки российской древесины за счет возобновления своей заготовки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В первом полугодии 2026 года Китай сократил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на пять процентов, до 51,6 миллиона тонн, а стоимость импорта упала на четыре процента, до 21,4 миллиарда долларов. В том числе просели продажи пиломатериалов из России, со ссылкой на Национальное ценовое биржевое агентство пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

При этом российские поставщики сохранили долю в китайском импорте на уровне 10-11 процентов, а сегменте пиломатериалов она составляет 42 процента. Начальник отдела анализа по рынкам лесоматериалов и стройматериалов Петербургской биржи Павел Попов оценил совокупный объем экспорта за шесть месяцев в 2,1 миллиарда долларов.

Как объяснили в агентстве, основной причиной такой динамики стало возобновление Китаем собственной заготовки в провинциях Гуанси, Фуцзянь, Юньнань и Гуйчжоу.

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Вице-президент Segezha Group Николай Иванов оценил итоги первого полугодия для российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) как не самые позитивные. Он указал, что иногда даже наращивание поставок низкорентабельных товаров не обеспечивает сохранение доходов, потому что есть и обязательные расходы.

Глава комитета Заксобрания Архангельской области Александр Дятлов назвал негативными факторами для экспортеров крепкий рубль и возросшие затраты на логистику. При этом транспортная субсидия практически не работает, а в дополнение к тарифам в последние месяцы наблюдается рост цен на топливо.

По его словам, дополнительно ухудшить ситуацию может возвращение экспорта круглого леса, о чем в конце июня говорил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Чиновник объяснял обсуждение вопроса тем фактом, что никакого роста переработки внутри страны, чего с помощью запрета хотели добиться власти, не случилось.

Дятлов считает, что экспорт кругляка приведет к закрытию части российских производств, потому что конкурировать с Китаем будет невозможно. Единственной поддержкой российского ЛПК он назвал ослабление рубля, которое позволит снизить стоимость продукции в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года Китай снизил импорт российских пиломатериалов на 30 процентов.

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