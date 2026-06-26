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08:45, 26 июня 2026Экономика

Ключевой партнер России резко снизил закупки досок

Lesprom Network: Поставки российских пиломатериалов в Китай упали на 30 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За первые четыре месяца 2026 года Китай на 30 процентов снизил импорт российских пиломатериалов (доски, брус и прочее), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эти выводы аналитиков компании Lesprom Network процитировали «Ведомости».

Всего Россия поставила в Китай 2,6 миллиона кубических метров этой продукции. В денежном выражении снижение оценили в 26 процентов. КНР заплатила за российские пиломатериалы 603,7 миллиона долларов.

Отмечается, что в 2025 году экспорт российских пиломатериалов на китайских рынок достиг 11,2 миллиона кубических метров.

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Снижение поставок аналитики объяснили падением спроса, что в свою очередь, было вызвано кризисом в китайской строительной отрасли. Как следствие, предпочтение стало отдаваться более дешевой продукции. Например, импортируемой из Канады.

Уточняется, что в январе-апреле 2026 года поставки российских пиломатериалов в Японию упали на 19 процентов, а в Южную Корею — на 18 процентов. Общий объем экспорта пиломатериалов из России за указанный период упал на 32 процента в годовом выражении до четырех миллионов кубических метров.

Ранее правительство Германии назвало нарушением санкций Европейского союза импорт из России и Белоруссии древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности через третьи страны.

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