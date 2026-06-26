В Германии обеспокоились из-за российской фанеры

Власти ФРГ обеспокоились импортом древесины из России и Белоруссии в обход санкций

Импорт из России и Белоруссии древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности, в частности, фанеры через третьи страны является нарушением санкций Европейского союза (ЕС) и должен подвергнуться ужесточению. С таким заявлением выступило правительство ФРГ в ответ на соответствующий запрос фракции бундестага (парламента) «Союз 90/Зеленые», с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

Немецкие власти выделили Казахстан, Китай и Турцию как страны высокого риска в вопросе обхода санкций против российской древесины. Как сообщается, наиболее уязвимой с точки зрения соблюдения санкционного режима продукцией является березовая фанера и строительная древесина.

«С июля 2022 года Европейская комиссия наблюдает заметное увеличение импорта березовой фанеры из Казахстана и Китая в ЕС. Это развитие не может быть объяснено собственными лесными ресурсами, производственными мощностями или традиционной экспортной структурой этих стран», — подчеркивается в документе.

При этом правительство Германии отметило, что в случае существенной обработки древесины из России и Белоруссии на территории третьей страны готовая продукция считается произведенной именно на территории данного государства и не подлежит санкциям.

Также немецкие власти рассказали о проведении ДНК-анализа и изотопного анализа партий древесины для выявления возможной страны происхождения. В общей сложности с 2022 года правительством страны было возбуждено 85 административных дел, 14 из которых закончились наложением штрафов.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung раскрыло возможные тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России. По данным Евростата, которые приводит газета, в 2025 году на Германию приходилось около 40 процентов от суммарного объема импорта российской рыбной продукции в ЕС.