Раскрыты тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России

BZ: Новые санкции ЕС против российской рыбы сильно ударят по компаниям из Германии

Новые ограничения на импорт российской рыбы в Европейский союз (ЕС), предложенные Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций против РФ, сильно ударят по компаниям из Германии. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Все 27 государств-членов еще должны дать свое согласие. Однако в первую очередь это коснется немецких компаний, которые в последнее время стали одними из крупнейших покупателей российской рыбной продукции в Европе», — говорится в публикации.

По данным Евростата, которые приводит газета, в 2025 году на Германию приходилось около 40 процентов от суммарного объема импорта российской рыбной продукции в ЕС. Отмечается, что за прошлый год Германия импортировала из России около 109 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 миллиона евро. Это означает, что 16,6 процента всей рыбной продукции, ввозимой в ФРГ, поступало из РФ.

В публикации подчеркивается, что новые ограничения нанесут серьезный удар по прибрежным регионам с развитой рыбопереработкой. Представители отрасли предостерегают, что следствием этих мер может стать сокращение рабочих мест и перенос производств в другие страны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций ЕС может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. В Евросоюзе также задумались о ряде ограничений, которые коснутся энергетики, финансового сектора и криптовалютной торговли.