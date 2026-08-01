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16:57, 1 августа 2026Экономика

Украине напомнили о кабальных условиях сделки с США

Мирошник: Трамп напоминает Киеву о кабальных условиях договора о редкоземельных металлах
Вячеслав Агапов

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Президент США Дональд Трамп напоминает Киеву о кабальных условиях договора о редкоземельных металлах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

Ранее Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу напомнил Украине о сделке по редкоземельным металлам. По его словам, страна обладает очень богатыми и плодородными месторождениями редкоземельных элементов, и США могут «приехать туда в любой момент и забрать практически все», что захотят.

Таким образом американский президент напоминает Владимиру Зеленскому, что он в долгах, как в шелках, и Америка в любой момент может истребовать свой долг назад. У Украины нет никаких оснований для ведения независимой от США политики, подчеркнул Мирошник.

«Он подчеркнул, что те приложения к договору между США и Украиной о редкоземельных металлах, за которые голосовала Рада, не читая, содержат кабальные условия, по которым Киев должен, должен и должен США и в любой момент обязан этот долг начать по крайней мере возвращать или передать в управление Соединенным Штатам как минимум месторождение редкоземельных металлов», — пояснил дипломат.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга уже признал, что Украина на века сдалась в ресурсное рабство США, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп подписали ресурсную сделку.

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