Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:32, 1 марта 2026Бывший СССР

На Украине признали продажу страны в ресурсное рабство США на века

Экс-депутат Рады Волга: Украина сдалась на века в ресурсное рабство США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга в эфире своего YouTube-канала признал, что Украина сдалась на века в ресурсное рабство США, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп заключили ресурсную сделку между Киевом и Вашингтоном.

«Заколпачили нас с вами тогда, когда Трамп вынудил Зеленского подписать договор об украинских недрах. Когда за все деньги, которые Америка дала Украине на ведение войны, Украина на века сдалась в ресурсное рабство США», — заявил политик.

Волга добавил, что американцев не интересуют жертвы среди украинского населения, они построят добывающие заводы, завезут туда дешевую рабочую силу, а что будет за территорией этих предприятий, бизнесменов из США не волнует.

Ранее Трамп рассказал, на каких условиях Вашингтон согласился участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он раскрыл выгоду США от участия в урегулировании на Украине и уточнил, что Вашингтон пошел на это из-за сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    Названо число пострадавших из-за атак Ираном Израиля

    В Иране подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

    Раскрыты главные спонсоры украинского бюджета

    Уничтожение БПЛА возле башни Бурдж-Халифа сняли на видео

    На Украине раскрыли последствия ударов по Ирану для Зеленского

    ЦАХАЛ начала новую серию ударов по Ирану

    Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

    Украинский политик сравнил бусификацию с изнасилованием

    В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok