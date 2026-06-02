18:58, 2 июня 2026

США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

LRT: США приступили к выводу своих военнослужащих из Литвы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

США приступили к выводу своих военнослужащих из Литвы, завершив период ротации. Об этом сообщает портал LRT.

«Более тысячи американских военнослужащих и техники выводятся из Литвы после завершения ротации», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Литве готовятся принять новую группу военнослужащих, которая заменит предыдущую. Однако точные сроки и численность следующего развертывания еще неизвестны, поскольку Вашингтон пересматривает свои военные планы в Европе.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея удара по Калининграду силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Он уточнил, что проблема не в Сувалкском коридоре, а «в возможностях, которые есть в Калининграде».

