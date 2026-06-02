В Москву прилетел блогер из США

19:07, 2 июня 2026

Блогер Эндрю Тейт прилетел в Москву и показал, как его встретили песней «Матушка-земля»
Маргарита Щигарева
Кадр: @Cobratate / X

Американо-британский блогер и коуч Эндрю Тейт прилетел в Москву. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Новых друзей наживай, а старых не теряй!» — написал он на русском языке. Блогер из США также опубликовал видео, на котором его вместе с братом Тристаном Тейтом под песню «Матушка-земля» встречают артисты в народных костюмах и с караваем.

С чем связан визит братьев в российскую столицу, не уточняется. За день до приезда Эндрю Тейт опубликовал ролик, в котором он с братом танцует под песню Rasputin группы Boney M.

В марте 2026 года суд в Москве приговорил к 4,5 года колонии блогера Арсена Маркаряна. Он проходил по делу о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества.

