Участников конфликта со стрельбой по питбайкерам задержали в российском городе

В Калуге задержали мужчину, стрелявшего по питбайкерам

В Калуге полиция установила участников конфликта со стрельбой по питбайкерам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что участники были установлены сотрудниками уголовного розыска, задержаны и доставлены в следственные органы.

По информации ведомства, в интернете была опубликована запись конфликта между жильцом дома на улице Кибальчича и молодыми людьми. В ходе него мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, находившимся во дворе жилого дома на питбайках.

По факту инцидента в российском городе возбудили уголовное дело о хулиганстве.