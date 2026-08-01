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17:03, 1 августа 2026 (обновлено: 17:16, 1 августа 2026)Силовые структуры

Участников конфликта со стрельбой по питбайкерам задержали в российском городе

В Калуге задержали мужчину, стрелявшего по питбайкерам
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калуге полиция установила участников конфликта со стрельбой по питбайкерам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что участники были установлены сотрудниками уголовного розыска, задержаны и доставлены в следственные органы.

По информации ведомства, в интернете была опубликована запись конфликта между жильцом дома на улице Кибальчича и молодыми людьми. В ходе него мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, находившимся во дворе жилого дома на питбайках.

По факту инцидента в российском городе возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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