Участников конфликта со стрельбой по питбайкерам задержали в российском городе

В Калуге полиция установила участников конфликта со стрельбой по питбайкерам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Калужской области.
В ведомстве уточнили, что участники были установлены сотрудниками уголовного розыска, задержаны и доставлены в следственные органы.
По информации ведомства, в интернете была опубликована запись конфликта между жильцом дома на улице Кибальчича и молодыми людьми. В ходе него мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, находившимся во дворе жилого дома на питбайках.
По факту инцидента в российском городе возбудили уголовное дело о хулиганстве.