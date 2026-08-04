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13:16, 4 августа 2026 (обновлено: 13:35, 4 августа 2026)Мир

Британский блогер-неонацист с судимостью за антисемитизм примет участие в выборах

Активист, судимый за антисемитские публикации, станет кандидатом на выборах в Британии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Бывший ультраправый активист Джошуа Бонхилл-Пейн, судимый за антисемитские публикации, станет кандидатом от Консервативной партии на местных выборах в Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

Сейчас активист ведет в социальных сетях блог с политической сатирой и публикует видео, созданные искусственным интеллектом. Ранее он был несколько раз судим, в том числе за публикацию антисемитских материалов перед запланированным неонацистским митингом, а в 2016 году его признали виновным в преследовании бывшего парламентария Лусианы Бергер.

Кроме того, он заявлял, что количество депутатов-евреев от Лейбористской партии является «проблемой», и проиллюстрировал свои посты оскорбительными изображениями, в том числе крысой с лицом Бергер.

По словам Бонхилл-Пейна, он чрезвычайно горд тем, что был выбран партией в качестве кандидата на выборах в совет Сомерсета в следующем году. Консервативная партия отметила, что его действия в прошлом «не подлежат оправданию», но подчеркнула, что он «пытался загладить свою вину, занимаясь борьбой с экстремизмом».

Ранее в британском округе Клэктон на выборах в парламент выдвинулся сатирический кандидат по прозвищу Граф Урнолицый. Во время публичных мероприятий он появляется с мусорным ведром на голове, а в своей предвыборной кампании называет себя «межгалактическим политиком».

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