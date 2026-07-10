Кандидат в образе мусорного ведра вступил в гонку на выборах в Британии

CNN: Граф Урнолицый выдвинулся на выборы в Британии

В британском округе Клэктон на выборах в парламент выдвинулся сатирический кандидат по прозвищу Граф Урнолицый. Во время публичных мероприятий он появляется с мусорным ведром на голове, а в своей предвыборной кампании называет себя «межгалактическим политиком», передает телеканал CNN.

Его соперником станет лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, ушедший из парламента на фоне расследования о незадекларированных пожертвованиях. Политик инициировал внеочередные выборы в своем округе, заявив, что оценку его действиям должны дать избиратели.

«Игра началась, Найджел», — написал Граф Урнолицый в социальной сети X после объявления Фараджем о своем решении покинуть парламент.

При этом Лейбористская партия, Консервативная партия и Либеральные демократы отказались выдвигать своих кандидатов в округе Клэктон. Представители политических сил заявили, что решение Фараджа провести голосование является попыткой отвлечь внимание от вопросов, связанных с его финансами.

Ранее Фарадж потребовал проведения всеобщих выборов в Великобритании после отставки премьер-министра Кира Стармера.