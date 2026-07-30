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20:31, 30 июля 2026 (обновлено: 20:36, 30 июля 2026)Забота о себе

Россиянам раскрыли доказанный наукой «бабушкин» рецепт лечения простуды

Онколог Ивашков: Полоскание теплой водой с солью уменьшает раздражение горла
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Онколог Владимир Ивашков заявил, что польза одного «бабушкиного» рецепта лечения простуды доказана наукой. Его он раскрыл россиянам в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Как отметил Ивашков, он с уверенностью может рекомендовать полоскание горла теплой водой с солью при простуде. Такой раствор уменьшает раздражение глотки, помогает слизи быстрее отходить и избавляет от дискомфорта в целом, пояснил он.

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Что касается пропорций, на стакан воды требуется чайная ложка соли, добавил доктор. «Это не просто народное поверье, здесь есть научные данные», — подчеркнул он. В одном из исследований симптомы простуды у детей благодаря такому раствору прошли на два дня раньше. Правда, этот метод работает только в том случае, если использовать его при появлении первых признаков болезни, уточнил Ивашков.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. По его словам, в противном случае у организма не будет сил для борьбы с инфекцией.

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