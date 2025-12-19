Россиян предупредили о смертельно опасных последствиях перенесенной на ногах простуды

Инфекционист Чуланов: Перенесенная на ногах простуда грозит проблемами с сердцем

Инфекционист Владимир Чуланов рассказал о смертельно опасных последствиях перенесенной на ногах простуды. Его слова приводит издание aif.ru.

Чуланов рекомендовал не выходить на работу во время болезни, потому что организму нужны силы, чтобы бороться с инфекцией. Он подчеркнул: даже слабая физическая активность, в том числе ходьба, продлевает болезнь на два-пять дней. Также, продолжил врач, несоблюдение постельного режима грозит развитием осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. «Это очень опасно, потому что все органы, в том числе сердце, работают на износ. Также высока вероятность обострения имеющихся хронических заболеваний», — предупредил специалист.

Первые три дня болезни, по словам Чуланова, нужно провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с влажностью воздуха около 40-60 процентов. Противопоказаны, подчеркивает он, и физические, и умственные нагрузки. При соблюдении постельного режима болезнь начинает отступать обычно уже на четвертый день, заключил врач.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе. По его словам, против вирусов эти препараты не работают.