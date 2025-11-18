Забота о себе
05:53, 18 ноября 2025Забота о себе

Академик Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится», — подчеркнул он.

Академик напомнил, что антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание. Во время болезни их принимают, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с влиянием микробов, или когда возникает пневмония, отметил Онищенко.

Помимо этого, он подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач, делать это самим не следует.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша оценила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасность курицы с антибиотиками.

