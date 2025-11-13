Интернет и СМИ
Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

Диетолог Макиша заявила, что курицу, которой давали антибиотики, не опасно есть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jcomp / Freepik

Врач-диетолог Марина Макиша оценила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасность курицы с антибиотиками. Выпуск с объяснениями специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Макиша объяснила, что на птицефабриках, где выращивают кур, антибиотики не применяются без причин. По ее словам, лекарства дают птицам, которые чем-то заболели. «И даже если птица заболела и получает антибиотик, то перед убоем проходит определенный промежуток времени, когда он выводится из организма птицы. И, соответственно, мы получаем уже мясо на прилавках [без антибиотиков]», — подчеркнула специалистка.

Она также добавила, что крупные производители птицы внимательно следят за тем, чтобы в их продукции не было этих веществ, так как за это предусмотрены серьезные штрафы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об опасности, таящейся в курице. Она заявила, что в недожаренной птице может быть бактерия, вызывающая сильное кишечное отравление.

