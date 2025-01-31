Россиян предупредили о таящейся в курице опасности

Врач Малышева предупредила, что в недожаренной курице может быть сальмонелла

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об опасности, которая может таиться в курице. Выпуск с предостережением специалистки доступен на сайте телеканала.

Врач рассказала, что в курице может содержаться сальмонелла — бактерия, вызывающая у человека тяжелое кишечное расстройство. Малышева отметила, что микроорганизм остается в птице до тех пор, пока во время готовки в курице остается кровь.

«Поэтому очень важно понимать, что, когда вы готовите курицу, термически обрабатывать надо так, чтобы ни капельки крови не оставалось», — посоветовала специалистка.

Ранее Малышева предупредила россиян об опасности одного алкогольного напитка. Она рассказала, что змеиное вино может вызывать сильные кровотечения и приводить к коме.