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08:01, 31 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о таящейся в курице опасности

Врач Малышева предупредила, что в недожаренной курице может быть сальмонелла
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tim Bish / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об опасности, которая может таиться в курице. Выпуск с предостережением специалистки доступен на сайте телеканала.

Врач рассказала, что в курице может содержаться сальмонелла — бактерия, вызывающая у человека тяжелое кишечное расстройство. Малышева отметила, что микроорганизм остается в птице до тех пор, пока во время готовки в курице остается кровь.

«Поэтому очень важно понимать, что, когда вы готовите курицу, термически обрабатывать надо так, чтобы ни капельки крови не оставалось», — посоветовала специалистка.

Ранее Малышева предупредила россиян об опасности одного алкогольного напитка. Она рассказала, что змеиное вино может вызывать сильные кровотечения и приводить к коме.

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