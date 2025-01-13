Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

Врач Елена Малышева: Змеиное вино может привести к тяжелейшим кровотечениям

Терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила россиян о смертельной опасности популярного алкогольного напитка. Доктор рассказала, что змеиное вино может привести к серьезным кровотечениям. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врач предостерегла россиян от употребления змеиного вина. «Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии (состояние, при котором происходят сильные кровотечения — прим. «Ленты.ру») от змеиного вина, а там яд», — отметила Малышева.

Медик описала случай, когда мужчина сделал глоток змеиного вина, а спустя три часа потерял сознание. «Поступил в коме в больницу», — заключила специалистка.

Ранее Елена Малышева назвала лучшее лекарство, которое поможет облегчить вызванную алкоголем головную боль. «Если головная боль связана с передозировкой алкоголя, лучший препарат — аспирин», — заявила медик. Она напомнила, что лекарство должно быть в домашней аптечке вместе с другими обезболивающими средствами.