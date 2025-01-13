Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:38, 13 января 2025Интернет и СМИ

Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

Врач Елена Малышева: Змеиное вино может привести к тяжелейшим кровотечениям
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Craig Lovell / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила россиян о смертельной опасности популярного алкогольного напитка. Доктор рассказала, что змеиное вино может привести к серьезным кровотечениям. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врач предостерегла россиян от употребления змеиного вина. «Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии (состояние, при котором происходят сильные кровотечения — прим. «Ленты.ру») от змеиного вина, а там яд», — отметила Малышева.

Медик описала случай, когда мужчина сделал глоток змеиного вина, а спустя три часа потерял сознание. «Поступил в коме в больницу», — заключила специалистка.

Ранее Елена Малышева назвала лучшее лекарство, которое поможет облегчить вызванную алкоголем головную боль. «Если головная боль связана с передозировкой алкоголя, лучший препарат — аспирин», — заявила медик. Она напомнила, что лекарство должно быть в домашней аптечке вместе с другими обезболивающими средствами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Строители нашли у дороги чемодан с загадочным скелетом внутри

      Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в Германии

      Иностранная авиакомпания приостановила прямые рейсы в Москву

      Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини после похудения

      Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

      Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

      В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

      Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

      В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше