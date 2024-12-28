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17:29, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали лучшее лекарство от вызванной алкоголем головной боли

Малышева заявила, что при головной боли, вызванной алкоголем, помогает аспирин
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале лучшее лекарство, которое поможет облегчить вызванную алкоголем головную боль. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Если головная боль связана с передозировкой алкоголя, лучший препарат — аспирин», — заявила Малышева. Она напомнила, что лекарство должно быть в домашней аптечке вместе с другими обезболивающими средствами.

Ранее Малышева посоветовала россиянам, мучающимся запорами, один десерт. По ее словам, избавить от неприятного состояния помогут яблоки в карамели.

До этого иммунолог Андрей Продеус рассказал, что желания, загаданные в Новый год, часто сбываются. По его словам, так человек лучше определяет цель и намеченные к ней шаги.

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