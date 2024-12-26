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09:17, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Малышева посоветовала десерт для мучающихся запорами россиян

Врач Малышева заявила, что яблоки в карамели помогают от запоров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Jairaj / USA TODAY Sports / Reuters

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что яблоки в карамели помогают бороться с запорами. Выпуск с советом докторов доступен на сайте телеканала.

«Теперь для тех, кто мучается запорами в эти новогодние дни, специальное выступление от доктора Гандельмана», — отметила Малышева во время разговора о пользе этого популярного десерта.

Гандельман объяснил, что в яблоках содержится пектин — грубое волокно, которое не переваривается в желудке. По словам врача, оно выводит токсические вещества и помогает нормализовать стул.

Ранее Малышева дала россиян совет, защищающий от запоров. Она заявила, что для того, чтобы регулярно ходить в туалет, нужно пить достаточно воды. По словам врача, в день следует выпивать около 10 стаканов жидкости.

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