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04:10, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Малышева дала россиянам защищающий от запоров совет

Врач Малышева призвала россиян регулярно пить воду для защиты от запоров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет, защищающий от запоров. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что животные, в отличие от людей, пьют воду при любой выпавшей им возможности. Люди же, подчеркнула врач, перестали это делать, хотя вода им намного доступнее, чем животным. Из-за недостаточного количества жидкости у людей появились запоры, объяснила специалистка.

По словам Коновалова, необходимо выпивать примерно десять стаканов воды в день. «За водопоем следить», — призвала Малышева россиян.

Ранее Коновалов назвал старинное русское блюдо, защищающее от запоров. Таким свойством, по его словам, обладает каша из недозрелой ржи.

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