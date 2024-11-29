Россиянам назвали защищающее от запоров старинное русское блюдо

Врач Коновалов заявил, что каша вараховица предупреждает запоры

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов назвал старинную русскую кашу, которая защитит от запоров. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист раскрыл еще одно полезное свойство этого блюда. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов посоветовал россиянам добавить в рацион кашу вараховицу. Врач объяснил, что в этом старинном блюде содержится грубое пищевое волокно, которое выводит из кишечника холестерин и токсины и предупреждает запоры.

Телеведущий также заявил, что регулярное употребление этой каши поможет похудеть.

Ранее Михаил Коновалов и врач-терапевт Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказали о пользе чая с тапиокой. По их словам, популярный сладкий напиток защищает от катаракты и укрепляет кости.

Перед этим Коновалов и Малышева дали россиянам совет для эффективного снижения давления без таблеток. Они рекомендовали добавить в рацион продукты с высоким содержанием грубого волокна.