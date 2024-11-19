Врачи дали совет для эффективного снижения давления без таблеток

Врач Малышева: кукурузные отруби, семена чиа, чечевица и фасоль снижают давление

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для эффективного снижения давления без таблеток. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики рекомендовали для снижения давления добавить в рацион продукты с высоким содержанием грубых пищевых волокон. В их список врачи включили кукурузные отруби, семена чиа, чечевицу и фасоль.

По словам Гандельмана, 100 граммов кукурузных отрубей содержат три суточные нормы грубых пищевых волокон, семян чиа — 1,5 суточные нормы, а чечевицы и фасоли — по одной суточной норме. «Что происходит в нашем организме, когда мы съедаем грубое неперивариваемое волокно? Микробы начинают есть его, выделять специальные вещества, которые приводят к расширению сосудов», — отметил кардиолог. Малышева добавила, что каждые пять граммов грубого волокна снижают давление на три миллиметра ртутного столба.

Коновалов также объяснил, что грубые пищевые волокна препятствуют всасыванию плохого холестерина, в результате чего его уровень в крови снижается. «Соответственно, давление не повышается», — заключила Малышева.

Ранее Гандельман рассказал, что употребление богатых калием продуктов также снижает уровень артериального давления. В их список медик включил петрушку, сельдерей, кориандр, курагу, томаты, сливы.