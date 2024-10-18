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12:18, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл способ снизить давление без таблеток

Врач Гандельман заявил, что богатые калием продукты снижают уровень давления

Фото: jcomp / freepik

Кардиолог Герман Гандельман раскрыл способ снизить давление без таблеток. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач заявил, что употребление богатых калием продуктов снижает уровень артериального давления. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медик рассказал, что наличие в рационе продуктов с высоким содержанием калия снижает уровень артериального давления на пять миллиметров ртутного столба. Богатыми калием продуктами Гандельман назвал петрушку, сельдерей, кориандр, курагу, томаты, сливы.

«Калий — это антагонист натрия, который приводит к отекам стенки сосудов, тем самым поднимая артериальное давление, а если мы употребляем калий, этого не происходит», — объяснил кардиолог.

Ранее Герман Гандельман и терапевт Елена Малышева объяснили связь повышенного давления и рака. «Надпочечник и почка — это органы, которые регулируют артериальное давление в нашем организме», — рассказал Гандельман. Малышева подчеркнула, что высокое давление может указывать на опухоль надпочечников в основном у молодых людей.

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      Олег Давыдов
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