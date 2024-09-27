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19:35, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли связь повышенного давления и рака

Врачи Малышева и Гандельман: гипертония может быть признаком рака надпочечников

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли связь повышенного давления и рака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что гипертония может быть признаком опухоли надпочечников. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Надпочечник и почка — это органы, которые регулируют артериальное давление в нашем организме», — рассказал Гандельман. Малышева подчеркнула, что высокое давление может указывать на опухоль надпочечников в основном у молодых людей.

«Опухоль продуцирует гормон, повышающий давление», — объяснила медик. Если у пациентов резко подскакивает и опускается уровень давления, это указывает на наличие феохромоцитомы, заключил кардиолог.

Ранее иммунолог Андрей Продеус и Герман Гандельман назвали продукт, который защищает от рака простаты. По их словам, таким свойством обладает редис.

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      Олег Давыдов
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