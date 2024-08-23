Врачи посоветовали защищающий от рака простаты продукт

Врач Герман Гандельман заявил, что редис защищает от рака простаты

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, который защищает от рака простаты. Выпуск, в котором специалисты рассказали о его полезных свойствах, доступен на сайте телеканала.

Продеус рекомендовал есть для здоровья простаты редис. Он объяснил, что в этом овоще содержатся вещества глюкозинолаты, замедляющие рост раковых клеток. Гандельман добавил что, согласно результатам клинических исследований, у мужчин, которые употребляли достаточно глюкозинолатов, риск развития злокачественных опухолей простаты снизился более чем на 20 процентов.

Кроме того, по словам Продеуса, те же вещества полезны для печени. «Глюкозинолаты помогают печени в обезвреживании различных нехороших веществ, попадающих в наш организм», — рассказал врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противораковых свойствах редиса. Он заявил, что развитию заболевания мешают сернистые соединения, которые образуются при жевании овоща.