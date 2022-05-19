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Врач назвал снижающий риск возникновения рака продукт

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что редис снижает риск возникновения рака

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, употребление которого снижает риск возникновения онкологических заболеваний. По его словам, таким свойством обладает редис. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург заявил, что редис обладает свойством снижать вероятность образования рака. «Это происходит за счет сернистых соединений редиса, которые в нем содержатся и образуются при жевании», — объяснил доктор.

Эксперт отметил, что сернистые соединения редиса действуют практически на все три звена опухолевого роста. «Они подавляют действие ростовых факторов, закрывают клетки от воспаления и блокируют ангиогенез — врастание сосудов в опухоль», — пояснил он.

Ранее Гинзбург сообщил, что кисломолочные продукты снижают риск развития рака. Он рекомендовал употреблять в пищу кисломолочные напитки местного производства и с коротким сроком годности, а также квашенную капусту.

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Олег Давыдов
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