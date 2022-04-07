Российский врач назвал снижающие риск рака продукты

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что кисломолочные продукты снижают риск развития рака

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукты, употребление которых может снизить риск развития рака. По его словам, таким свойством обладают кисломолочные напитки и квашеная капуста. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Достаточное количество в пище кисломолочных напитков, достаточное количество в пище ферментированных овощей снижает вероятность рака толстой кишки», — заявил специалист. Он подчеркнул, что профилактическое действие этих продуктов против развития данного онкологического заболевания научно доказано.

Врач рекомендовал употреблять в пищу кисломолочные напитки местного производства и с коротким сроком годности, а также квашенную капусту. «И это обеспечит защиту или по крайней мере значимое снижение вероятности рака толстой кишки», — объяснил доктор.

Ранее Гинзбург рассказал, что употребление куркумы тоже предотвращает развитие рака толстой и прямой кишки, рака предстательной железы, а также рака молочных желез. Специя содержит вещество куркумин, которое имеет противораковое свойство.