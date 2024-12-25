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18:17, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Врачи заявили об эффективности загадывания желаний в Новый год

Врач Продеус заявил, что желания, загаданные на Новый год, часто сбываются
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stock story / Shutterstock / Fotodom  

Иммунолог Андрей Продеус заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что загадывание желаний в новогоднюю ночь эффективно. Выпуск, в котором специалист поделился этим выводом, доступен на сайте телеканала.

Врач рассказал об исследовании, результаты которого показали, что те, кто загадывал желание на Новый год, на 46 процентов чаще достигали задуманного, чем те, которые не сделали этого.

«Под этим есть строгое научное доказательство: ты более заряжен на выполнение этой задачи. Оно не просто из космоса. Когда у тебя есть поставленная цель, ты лучше и четче формулируешь к ней дорогу», — объяснил Продеус.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева посоветовала россиянам пройти одно обследование перед празднованием Нового года. По ее словам, чтобы избежать приступа панкреатита, нужно пройти УЗИ желчного пузыря.

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