Малышева посоветовала пройти одно обследование перед празднованием Нового года

Врач Малышева посоветовала сделать УЗИ желчного пузыря перед Новым годом

Врач и телеведущая Елена Малышева посоветовала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти одно обследование перед празднованием Нового года. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

«Еще один совет хочу дать. Пока у нас есть последние дни [перед Новым годом], надо сделать УЗИ, посмотреть, нет ли у вас камней в желчном пузыре», — заявила Малышева.

Она объяснила, что из-за еды камень в желчном пузыре может сдвинуться и закрыть проток для ферментов поджелудочной железы. Малышева уточнила, что если ферменты не смогут попасть в двенадцатиперстную кишку, то поджелудочная начнет переваривать сама себя. Это опасное для жизни состояние называется панкреонекрозом, рассказала врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Он посоветовал питаться небольшими порциями и ограничить употребление жирной пищи.