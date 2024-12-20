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06:01, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ провести Новый год без вреда для здоровья

Врач Агапкин посоветовал питаться маленькими порциями в Новый год
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Inessa Shustikova / Shutterstock / Fotodom  

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способ провести Новый год без вреда для здоровья. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист посоветовал россиянам питаться маленькими порциями. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач заявил, что во время новогоднего застолья нужно ограничить употребление жирной, жареной и копченой пищи. Как объяснил Агапкин, такая еда может провоцировать боль в желчном пузыре, печени и поджелудочной железе.

«Мы, конечно, ни в коем случае не призываем отказываться от любимых блюд. Можно просто для начала уменьшить их количество, потому что очень важно не переедать. Даже за новогодним столом порции лучше делать маленькими. Если вы будете голодными, потом съедите еще такую же порцию», — дал рекомендацию специалист.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» раскрыл неожиданные причины проблем с зубами. Специалист сообщил, что на здоровье зубов могут повлиять проблемы опорно-двигательного аппарата.

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