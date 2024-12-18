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11:19, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданные причины проблем с зубами

Врач Агапкин заявил, что к проблемам с зубами могут привести болезни ЖКТ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданные причины того, почему у взрослого человека могут шататься зубы. Выпуск с пояснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что возможной причиной этой проблемы с зубами могут стать проблемы опорно-двигательного аппарата. Так, пояснил Агапкин, болезни шейного отдела позвоночника могут влиять на прикус.

Врач добавил, что также зубы могут шататься из-за болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и патологий щитовидной железы. Он уточнил, что низкий уровень гормона, который вырабатывает этот орган, негативно влияет на соединительную ткань.

Наконец, подчеркнул Агапкин, к подобным проблемам может приводить развитие сахарного диабета. Медик объяснил, что заболевание поражает микрососуды. «А известно, что прикрепление зуба к челюсти в значительной степени зависит от нормального кровообращения», — заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину проблем с зубами. По его словам, они могу провоцировать развитие гипертонии.

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