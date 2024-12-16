Врач раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами

Врач Мясников рассказал, что периодонтит провоцирует гипертонию

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что периодонтит может провоцировать гипертонию. «Воспалительные изменения в полости рта — инфекционный процесс во рту, который провоцирует воспаления, захватывающие организм, сосуды, повышаются маркеры воспаления», — объяснил доктор.

Специалист отметил, что люди с периодонтитом имеют повышенное давление, а также сталкиваются с сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака чаще других пациентов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин также сообщил, что кариес может вызвать развитие пневмонии и язвы. Медик назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам.