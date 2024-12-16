Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами

Врач Мясников рассказал, что периодонтит провоцирует гипертонию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что периодонтит может провоцировать гипертонию. «Воспалительные изменения в полости рта — инфекционный процесс во рту, который провоцирует воспаления, захватывающие организм, сосуды, повышаются маркеры воспаления», — объяснил доктор.

Специалист отметил, что люди с периодонтитом имеют повышенное давление, а также сталкиваются с сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака чаще других пациентов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин также сообщил, что кариес может вызвать развитие пневмонии и язвы. Медик назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      В США рассказали о грозящей ВСУ крупной неудаче

      В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

      В Британии рассказали об отправленных в Москву самолетах Асада с деньгами

      Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

      Врач раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами

      Врач предупредила об опасности искусственной елки

      Сбивший десятки дронов зенитчик раскрыл особенности вражеских БПЛА

      Глава правящей южнокорейской партии подал в отставку

      Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше