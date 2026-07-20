Криштиану Роналду показал видео в трусах из бассейна

Футболист Криштиану Роналду в трусах поплавал в бассейне вместе с невестой Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду показал видео с невестой, Джорджиной Родригес. Ролик опубликован на странице знаменитости в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летний спортсмен в белых трусах поплавал вместе с возлюбленной в бассейне. При этом Роналду не уточнил, где проводит отпуск.

Ранее в июле полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем привлек внимание россиянок на чемпионате мира. Пользовательница сети @madampyana опубликовала фото 23-летнего спортсмена. На нем он стоял спиной к камере, задрав шорты. На размещенном кадре видно, как изделие обтягивает его ягодицы. «Ну, я бы тоже не смогла сконцентрироваться на поле, если бы вокруг меня бегал Беллингем», — пошутила юзерша.