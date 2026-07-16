Россиянки оценили ягодицы футболиста на чемпионате мира

Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем привлек внимание россиянок на чемпионате мира. Комментарии о фигуре футболиста появились на платформе Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пользовательница сети @madampyana опубликовала фото 23-летнего спортсмена. На нем он стоял спиной к камере, задрав шорты. На размещенном кадре видно, как изделие обтягивает его ягодицы. «Ну, я бы тоже не смогла сконцентрироваться на поле, если бы вокруг меня бегал Беллингем», — пошутила юзерша.

Пост набрал более трех тысяч лайков и заинтересовал россиянок. «Я так понимаю, что это женская ветка, да?», «Мне приходится напоминать себе, что ему всего 23 годика», «Произведение искусства», «Завидую газону», «У него еще и брат-близнец есть», «Видно, что Джуд любит приседания со штангой и выпады», — высказывались девушки.

Ранее россиянки высмеяли брови португальского футболиста Криштиану Роналду.