Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

Россиянки высмеяли брови португальского футболиста Криштиану Роналду. Комментарии на данную тему появились на платформе Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Колорист из Краснодара Анастасия Топорова опубликовала в соцсети кадр из записи трансляции чемпионата мира. Мастер обратила внимание на неудачный перманентный макияж бровей 41-летнего спортсмена. «Я так понимаю, что сегодня все бьюти-мастера мира оценивали перманент Роналду, а не игру», — написала она.

Пост россиянки за два дня набрал почти 16 тысяч лайков. Многие комментаторы признались, что во время трансляции действительно смотрели не на игру Роналду, а на его брови. «Я не эксперт, но тоже удивилась такому перманенту. Он же ужасный», «Тут не стоит удивляться. Он давно уже не спортсмен, а блогер», «Я давно заметила у него перманент, но не думала, что это правда», «У него еще и филлеры и ботокс», «Это нейросеть или правда?», «Теперь мы знаем к какому мастеру лучше не записываться», — рассуждали они.

В июне сообщалось, что Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира с бриллиантовой серьгой.