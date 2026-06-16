Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира с бриллиантовой серьгой

Футболист Криштиану Роналду с бриллиантовой серьгой приехал на чемпионат мира в США

Футболист Криштиану Роналду в составе сборной Португалии приехал в США на чемпионат мира. Снимки он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний спортсмен прибыл с командой в тренировочный лагерь, который организован в городе Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида. На футболистах были синие костюмы люксового бренда Sacoor Brothers, который также создавал обувь для игроков сборной.

Роналду надел солнцезащитные очки и бриллиантовую серьгу, бренд которой он не раскрыл. В описании к фото он поблагодарил португальцев за поддержку.

Португальцы выступают на ЧМ в группе К с командами Узбекистана, Колумбии и Демократической Республики Конго. Первый матч на турнире они проведут 17 июня с конголезцами. Ранее сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды.