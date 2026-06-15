Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за штормового предупреждения

Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды на чемпионате мира (ЧМ). Об этом сообщает RMC Sport.

Португальцы базируются в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Указанные мероприятия должны были состояться вечером 14 июня, но их отменили из-за надвигавшейся грозы. Пресс-конференцию планировалось провести в палатке рядом с тренировочной базой, но ее эвакуировали, а журналистов и представителей оргкомитета отправили по машинам.

Португальцы выступают на ЧМ в группе К с командами Узбекистана, Колумбии и Демократической Республики Конго. Первый матч на турнире они проведут 17 июня с конголезцами.

Вечером 13 июня сборная Англии, находившаяся на своей базе в Канзас-Сити, получила уведомление об угрозе торнадо. Из-за сильных порывов ветра со скоростью до 130 километров в час футболистам и представителям команды рекомендовали укрыться в прочном здании, подальше от окон.