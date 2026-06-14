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09:50, 14 июня 2026Спорт

У сборной Англии на ЧМ-2026 произошла еще одна неприятность

Сборная Англии на ЧМ-2026 получила уведомление об угрозе торнадо и рекомендацию укрыться
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

У сборной Англии на ЧМ-2026 произошла еще одна неприятность. Об этом сообщает The Athletic.

В субботу вечером англичане, находившиеся на своей базе в Канзас-Сити, получили уведомление об угрозе торнадо. Из-за сильных порывов ветра со скоростью до 130 километров в час им рекомендовали укрыться в прочном здании, подальше от окон.

Англичане выступают на чемпионате мира в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Свой первый матч на турнире они проведут 17 июня с хорватами, игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее у англичан украли бутсы и мячи. Полиция задержала подозреваемых, а экипировку удалось вернуть. Помимо этого, до начала турнира рядом с базой английской сборной произошла стрельба, в ходе которой было ранено девять человек.

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