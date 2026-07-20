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Из жизни
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05:00, 20 июля 2026Из жизни

Жертву таинственного убийцы опознали через 50 лет

Женщиной, чьи останки нашли в 1976 году в США, оказалась 69-летняя Джейн Харт
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Изображение: DNA Doe Project

В американском штате Индиана опознали жертву таинственного убийцы, который выбросил ее в коробке в кукурузном поле 50 лет назад. Об этом сообщает New York Post.

Коробка с останками женщины была найдена фермером Норманом Скоугом и его 16-летним сыном Кертисом 8 октября 1976 года. Неизвестная была одета в брючный костюм. Рядом с ней лежал разбитый флакон из-под духов. Опознать женщину не удалось. Никаких существенных улик на месте обнаружения коробки не было, и детективы сразу же признались, что при таком количестве информации раскрыть дело будет почти невозможно.

В 2019 году расследование возобновили. Останки были эксгумированы ради получения образцов ДНК. Следователи вместе с членами проекта DNA Doe Project составили генетический профиль неизвестной. Вскоре стало ясно, что женщина была хорватского происхождения. Теперь удалось установить, что это была 69-летняя Джейн Харт — дочь эмигрантки из Хорватии, родившаяся в штате Огайо. Женщина была домработницей и исчезла из города Чикаго, штат Иллинойс, в середине 1970-х годов.

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Что именно случилось с женщиной, и как она оказалась в коробке на кукурузном поле в Индиане, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Японии опознали загадочные останки без головы, которые выловили из океана в ноябре 2025 года в провинции Канагава. Оказалось, что в океане нашли женщину китайского происхождения.

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