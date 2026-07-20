Сексолог дала советы для незабываемого виртуального секса

Обмен интимными сообщениями может стать способом усилить связь и предвкушение интимной близости, утверждает сексолог Аманда Нуньес. В разговоре с изданием Metropoles она дала советы, которые помогут сделать виртуальный секс незабываемым.

Во-первых, по словам Нуньес, начинать необходимо издалека, а не с откровенных сообщений. Например, можно сделать собеседнику комплимент или вспомнить одно из самых запоминающихся свиданий. Во-вторых, не нужно стесняться задавать вопросы, чтобы выяснить интересы человека, отметила специалистка.

Кроме того, она посоветовала не использовать заготовленные фразы. Лучше проявить фантазию, например, описывать свои чувства и ожидания, а также моменты, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Сексолог также призвала не спешить и заверила, что небольшая интрига лучше, чем мгновенные ответы.

Нуньес также напомнила, что эта сексуальная практика не всегда предполагает отправку откровенных фотографий или видеозаписей. Сообщений, аудиозаписей и комментариев с двусмысленным подтекстом может быть вполне достаточно, чтобы разжечь страсть. В том числе можно, к примеру, сказать человеку, где хочется его поцеловать или к какой части тела прикоснуться, добавила эксперт.

Ранее сексолог Ольга Василенко оценила эффект от увеличения точки G с помощью инъекций. Пользу от подобных манипуляций она назвала эффектом плацебо.