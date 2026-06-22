Сексолог оценила эффект от увеличения точки G с помощью инъекций

Сексолог, психолог Ольга Василенко рассказала, какого эффекта ждать от увеличения точки G с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Видео об этом она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Василенко, уколы во влагалище в последнее время стали очень популярными. Однако сексолог призвала отказаться от процедуры, если ее предлагают для увеличения точки G и повышения чувствительности. «Гиалуронка не увеличивает точку G, потому что точки G не существует», — уверена Василенко.

Эксперт полагает, что положительный эффект, о котором рассказывают некоторые женщины после инъекций, объясняется эффектом плацебо, а не реальным результатом.

Кроме того, сексолог убеждена, что инъекции не помогают при слабости мышц тазового дна. «Я бы тоже хотела уколоть гиалуронку в живот, чтобы у меня там кубики пресса появились, но я же понимаю, что это невозможно. Почему нам кажется, что во влагалище устроено по-другому?» — задалась вопросом Василенко.

Ранее уролог Фернандо Гомес Санча рассказал, что мужчинам не нужно эякулировать для здоровья. По его словам, некоторые исследования нашли пользу от частой эякуляции, но это не доказывает профилактический эффект.