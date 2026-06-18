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Забота о себе
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05:00, 18 июня 2026Забота о себе

Опровергнут популярный миф о ежемесячной норме эякуляций

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Существует мнение, будто мужчинам в норме необходимо эякулировать не менее 21 раза в месяц, чтобы поддерживать здоровье. Уролог Фернандо Гомес Санча в разговоре с изданием El Periodico de España опроверг этот популярный миф.

Санча заявил, что некоторые исследования действительно выявили связь между регулярными эякуляциями и более низким риском развития рака простаты, но они не доказывают существование профилактической частоты. «Эти исследования не позволяют нам утверждать, что эякуляция является профилактическим вмешательством, и предписывать конкретное число», — подчеркнул доктор.

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Также он успокоил мужчин, которые боятся возникновения проблем в интимной жизни после операции по удалению опухоли простаты. По его словам, после хирургического вмешательства действительно могут появиться эректильная дисфункция и так называемый «сухой оргазм», то есть разрядка без эякуляции, но существует множество способов лечения этих заболеваний. К тому же желание секса после операции никуда не денется, добавил Санча.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал о заболеваниях, приводящих к импотенции. Он утверждает, что эректильная дисфункция может развиться на фоне артериальной гипертензии.

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